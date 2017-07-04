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В Гомеле по улице Кирова частично ограничено движение транспорта

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  • 04 июля 2017, 09:59
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На месяц ограничат движение по крайним левым полосам.

В связи с выполнением работ по устройству водопровода и канализации с 00.00 часов 4 июля до 00.00 часов 31 июля 2017 года будет частично ограничено движение транспорта (крайние левые полосы в прямом и обратном направлениях) по улице Кирова (напротив филиала Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Гомельской области).


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