6 июля в Гомеле пройдёт большая ночная распродажа

Торгово-развлекательный центр «Секрет» решил организовать большую распродажу в одну из самых таинственных ночей года!

Только 6 июля, в Купальскую ночь, с 18.00 до 24.00 около сотни магазинов предоставят скидки до 70%!

Также во многих магазинах действуют сезонные распродажи со скидками до 50%.

Кроме выгодного шопинга посетители смогут просто хорошо провести своё время. Гостей торгового центра ждет тематическая развлекательная программа, мастер-классы, зажигательная музыка и приятные подарки.

В 23:55 от ТРЦ Секрет будут организованы бесплатные автобусы в 4 направлениях: Волотова, Сельмаш, Новобелица и Медгородок.

Не проспи выгоду!





Приходите на Ночную распродажу в торгово-развлекательный центр «Секрет»! Встречайте Купалье вместе с нами!

Гомель, ул. Гагарина, 65