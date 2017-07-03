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Фотофакт: в гомельском парке дерево упало на пешеходную дорожку

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  • 03 июля 2017, 20:06
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Сегодня ненастная погода не смогла испортить настроение жителям Гомеля, которые празднуют День Независимости. Тем не менее, порывистый ветер оставил после себя неприятные последствия.

Примерно в 15.30 в гомельском парке на пешеходную дорожку между центральным музеем и храмом упало дерево.

Упавший ствол диаметром примерно 30 см и длиной более 10 метров, — рассказал редакции «Сильных Новостей» Павел Авдейков. — По счастливой случайности никто не пострадал.





gomel.today

Места: Гомель (19604)

Метки: Погода (1634)

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