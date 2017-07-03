Фотофакт: в гомельском парке дерево упало на пешеходную дорожку

Сегодня ненастная погода не смогла испортить настроение жителям Гомеля, которые празднуют День Независимости. Тем не менее, порывистый ветер оставил после себя неприятные последствия.

Примерно в 15.30 в гомельском парке на пешеходную дорожку между центральным музеем и храмом упало дерево.

— Упавший ствол диаметром примерно 30 см и длиной более 10 метров, — рассказал редакции «Сильных Новостей» Павел Авдейков. — По счастливой случайности никто не пострадал.











