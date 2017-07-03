Фоторепортаж: День Независимости празднуют в Гомеле (будет дополнено)

Пасмурная погода не помешала гомельчанам отпраздновать День Независимости. Торжественные мероприятия были организованы во многих районах нашего города, а самым главным и красочным стал парад на улице Советской.

Как проходило празднование в разных районах Гомеля — в фоторепортаже «Сильных Новостей».

Центральный район





























































Особенно хочется отметить показательное выступление по скоростному маневрированию сотрудников ГАИ, которое проходило на площади Ленина.







