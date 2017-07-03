Фоторепортаж: День Независимости празднуют в Гомеле (будет дополнено)
- 03 июля 2017, 19:42
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Владислав Вальченко, фото автора и Наташи Яшиной, gomel.today
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