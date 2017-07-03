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Фоторепортаж: День Независимости празднуют в Гомеле (будет дополнено)

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  • 03 июля 2017, 19:42
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Пасмурная погода не помешала гомельчанам отпраздновать День Независимости. Торжественные мероприятия были организованы во многих районах нашего города, а самым главным и красочным стал парад на улице Советской.

Как проходило празднование в разных районах Гомеля — в фоторепортаже «Сильных Новостей».

Центральный район
















Особенно хочется отметить показательное выступление по скоростному маневрированию сотрудников ГАИ, которое проходило на площади Ленина.




Владислав Вальченко, фото автора и Наташи Яшиной, gomel.today

Места: Гомель (19604)

Метки: Афиша (1542)

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