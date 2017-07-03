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Фоторепортаж: в Гомеле прошел парад ко Дню Независимости

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  • 03 июля 2017, 13:28
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автор фото — Наташа Яшина, gomel.today

Места: Гомель (19602)

Метки: Афиша (1541), Главное (5150)

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