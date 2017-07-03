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Похолодание и дожди. Погода в Гомеле на неделю

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  • 03 июля 2017, 10:23
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Первая июльская неделя принесет с собой похолодание и дожди. Максимальная температура в ближайшие семь дней — +20°С.

Начиная со среды и вплоть до самых выходных, синоптики прогнозируют дожди и ветер с порывами до 16 м/с.


gomel.today

Места: Гомель (19602)

Метки: Погода (1633), Главное (5150)

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