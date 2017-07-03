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Рейсовый автобус «Гомель — Санкт-Петербург» столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Псковской области

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  • 03 июля 2017, 10:07
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3 июля в 1:18 на 446-м км трассы Р-23 вблизи деревни Ночлегово Пустошкинского района, предположительно, 27-летний водитель рейсового автобуса «Мерседес» при повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» под управлением 63-летнего мужчины.

Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате аварии пострадал водитель легковой машины, он доставлен в больницу.

Автобус следовал из Гомеля в Санкт-Петербург. В нем находились 42 пассажира, никто не пострадал. В 5:35 все убыли в пункт назначения на прибывшем из Витебска автобусе.


Псковское агентство информации

Места: Гомель (19602), Санкт-Петербург (147), Псков (9)

Метки: Авто (4223), Происшествия (10494)

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