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Скейт-парк и национальный орнамент. В Гомеле полностью завершили реконструкцию набережной

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  • 03 июля 2017, 09:16
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Первую часть работ на набережной Сожа в центральном парке закончили еще в 2015 году. Пешеходную зону вдоль реки тогда удлинили более чем на 500 метров, а также установили композицию «Маяк» (48 опор со светильниками). В этом году прошла последняя часть реконструкции — до речного порта. В День Независимости пройдет торжественное открытие второй части набережной.

После ремонта здесь появилась тротуарная плитка с элементами белорусского орнамента, два ряда освещения вместо одного. Кроме того, в Гомеле теперь есть скейт-парк: на площадке размером 8×71 м разместилось шесть фигур для катания. Его большое открытие гуру «досок на колесах» устроят 15 июля.











Иван Яриванович, TUT.BY

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