«Не хочется светиться от радиации». Гомельские пенсионеры зарабатывают на жизнь продажей ягод

Черники сейчас не так много на рынках Гомеля, но красивые лесные ягоды уже появились на торговых рядах.

Шестидесятилетняя жительница областного центра, которая представилась Татьяной Николаевной, первой привезла чернику на мини-рынок по улице Кожара. За двухсотграммовый стакан ягод просит 2 рубля.

«В этом году гораздо меньше черники, чем даже в прошлом. И мелкие они. В мае же заморозки были. Сады прихватило, и чернике, видимо, досталось — ягодники также в то время цвели. Собирала в лесу возле железнодорожной остановки "Лисички" — это в сторону Чернигова».

Женщина говорит, что около шести часов ходила по лесу, пока собрала 5-литровое ведерко. Вынуждена собирать даже мелкую чернику и везти на рынок, так как «пенсию еще долго ждать — она в середине месяца».





«Да какая та пенсия — 250 рублей, — жалуется Татьяна. — Я диспетчером работала в "Гомельоблавтотрансе", отнесли нас к категории служащих и определили такую пенсию. Пока ее дождусь, то, может, хоть на хлеб и молоко заработаю на ягодах».

Сама Татьяна Николаевна и ее соседка по торговому прилавку нахваливают чернику: они, мол, для зрения полезны, пищеварения, сердечно-сосудистой системы.

Соглашаюсь с оговоркой: «Это когда черника без радиации».

«Я проверяла, 32 единицы, а норма — 185», — говорит собирательницей ягод.





На ярлыке лаборатории мини-рынка «Аэродром», которая относится к городской ветеринарной станции, действительно написано: «Норма 185 Бк / кг». Правильно написать: допустимый уровень 185 беккерелей на килограмм, а не норма. Иначе выглядит, что радиации якобы не хватает в чернике.

На Привокзальном рынке лесными ягодами торгует сельчанин Анатолий из села Кравцовка. Ягоды у него дешевле: за стакан — 1 рубль 50 копеек.

Он не хочет показывать ярлык проверки черники на радиацию, даже сердится: «А зачем? Сказали, что норма».





Сельчанин тоже ходит в лес, чтобы получить какую-то прибавку к пенсии. Она у Анатолия даже меньше — всего 200 рублей. Собеседник работал в комбинате «Сож» дезинфектором.

«Такая у нас жизнь, — говорит сельчанин, — хотя некоторые и считают, что пенсионерам живется лучше».

На Центральном рынке чернику продают в трех местах. Цена у всех одинаковая: стакан — 2 рубля. Многие покупатели подходят, спрашивают о цене и уходят. Дорого.





Петр продает с женой и клубнику, и чернику:

«Собрали в лесу за деревней Прибор, проверили на радиацию, можно продавать. Люди берут на вареники или просто полакомиться. Цена, может, и высоковата, но черники в лесу мало. Это, считайте, первые. Будет больше черники, цены снизятся — такой закон рынка».

За три десятилетия после Чернобыля жители региона более чутко начали относиться к ягодам и грибам. По крайней мере, на рынках стараются не покупать «дары леса», не проверенные в лаборатории.

«Мне черника нравятся, — говорит горожанин Игорь. — Если вижу, что проверенные, покупаю. Не проверенные не беру, чтобы не "светиться" от радиации. У нас все-таки много мест, где и ходить не стоит, а не то что собирать что-то к столу».