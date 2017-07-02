За нетрезвое вождение гомельчанин получил 3 месяца ареста и лишился автомобиля

27-летнего горожанина сотрудники ГАИ дважды задержали в течение года за нетрезвое управление транспортом. Первый раз он управлял Mazda ночью в феврале этого года. Накануне пил пиво и, «перекемарив» пару часу, сел за руль. Дежурившие инспекторы обратили внимание на не совсем адекватную манеру управления автомобилем.

Оказалось гомельчанин сидел за рулем не только в нетрезвом состоянии, но и не имея прав, которых его лишили ранее за такое же нарушение. Последовали очередное лишение прав на 3 года и штраф в 1150 руб.

В апреле, отметив Пасху вином, бесправник и штрафник, сел за руль, чтобы перегнать Mazda поближе к дому. Расстояние было коротким, ему казалось, что ничего не может произойти. Однако все оказалось, как в пословице — на ловца и зверь бежит. Инспекторы, несшие службу в усиленном режиме, в очередной раз обратили внимание на не совсем уверенное управление, а при остановке машины — на запах алкоголя водителя. Проходить обследование он отказался.

— Задержанного отстранили от управления, иномарку отправили на штрафстоянку. Протоколы были составлены не только за вождение без прав, но и за не пройденный техосмотр и отсутствие техпаспорта на автомобиль, — рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Суд Новобелицкого района, который прошел в открытом выездном формате в одном из учебных заведений Гомельщины, где готовят будущих юристов, вынес решение обвиняемому: 3 месяца ареста, денежный штраф в сумме 2300 рублей, лишение прав управления транспортными средствами на 5 лет и конфискация автомобиля.

На судебном процессе осужденный высказал озабоченность, что за 3 месяца ареста рискует потерять работу, на которой вряд ли его будут ждать. Он раскаялся и признал свою вину, но случившееся уже этим не исправить.