Из-за ремонта в Гомеле изменили движение по улицам Лепешинского и Крупской

С 30 июня до 20 июля в связи с ремонтными работами на участке тепловой трассы закрыто движение по улице Лепешинского, вблизи пересечения с улицей Крупской.

Кроме того, частично ограничено движение транспорта по улице Крупской, на пересечении с улицей Лепешинского.

На время работ автобусы маршрута № 36 перенаправлены с улицы Свиридова по улицам Федюнинского, Лепешинского до конечной остановки «Завод «Коралл», сообщили «Гомельскай праўдзе» в Гомельском горисполкоме.