Керамин 19 06 - 02 07:

Из-за ремонта в Гомеле изменили движение по улицам Лепешинского и Крупской

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 02 июля 2017, 09:22
  • 505
  • 0




С 30 июня до 20 июля в связи с ремонтными работами на участке тепловой трассы закрыто движение по улице Лепешинского, вблизи пересечения с улицей Крупской.

Кроме того, частично ограничено движение транспорта по улице Крупской, на пересечении с улицей Лепешинского.

На время работ автобусы маршрута № 36 перенаправлены с улицы Свиридова по улицам Федюнинского, Лепешинского до конечной остановки «Завод «Коралл», сообщили «Гомельскай праўдзе» в Гомельском горисполкоме.


Василий Дубик, Гомельская правда

Места: Гомель (19597)

Метки: Авто (4221)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое