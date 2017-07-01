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Погода в Гомеле: воскресенье и День Независимости будут дождливыми

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  • 01 июля 2017, 16:25
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Ближайшие двое суток в Беларуси будут дождливыми. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Утром в воскресенье синоптики прогнозируют +15 — +22 °С. Небо затянет облаками, но кое-где солнце все-таки проглянет. К дневному времени погода изменится — метеорологи обещают дожди, которые немного утихнут к вечеру, но не прекратятся.

Понедельник тоже не порадует тех, кто решил провести время под открытым небом. Температура воздуха не поднимется выше 21°С даже днем, а с утра будет накрапывать небольшой дождь. Окончательно утихнет он только к позднему вечеру.

Отправляясь на прогулку или народные гуляния на День Независимости, не забудь взять с собой зонт.


gomel.today

Места: Гомель (19595)

Метки: Погода (1632)

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