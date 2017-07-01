Красивая жизнь под прицелом многоэтажек. Как живут владельцы первого в Гомеле таунхауса

Между серыми бетонными джунглями, утыканными сотнями глаз-окон, посреди потускневших под летним солнцем дворов с пожухлой травой притаился клочок земли, где все иначе. Зеленые газоны, барбекю, уточки с кувшинками, пушистые туи, а за ними — ослепительной белизны балясины балкончиков. На таких не сушат белье, они — для другого. Кажется, что там, за красивой полупрозрачной изгородью забора, даже воздух чище. Эти дома для многих белорусов ассоциируются с обеспеченной беззаботной жизнью. Но что думают те, кто за немалые деньги их когда-то приобрел? Мы навестили новоселов самого первого в Гомеле таунхауса.
На дверях — кодовый замок с домофоном. Попасть сюда можно только с разрешения жильцов. Хотя сама дверь не заперта, видимо, кто-то из местных забыл захлопнуть. Впрочем, войти на территорию жилого комплекса без спроса не позволяет воспитание, ну и инстинкт самосохранения нашего фотографа. По его стойкому убеждению, в каждом частном доме должна быть злая собака. Перед нами же целых 12 частных владений. В итоге мы предпочли позвонить в домофон. Это странно, но нас сразу впустили.
Эти дома с названием «Бэдиково» на улице Мазурова начали возводить 3 года назад. Застройщик приобрел заброшенные руины городского долгостроя с аукциона и в рекордные сроки облагородил их до неузнаваемости. Уже через год первые жильцы первого в Гомеле таунхауса отмечали в нем свое новоселье.
Жилой комплекс состоит из двенадцати двухэтажных комфортабельных домов, объединенных общим фундаментом и закрытой территорией в 70 соток. Но у каждого жилища имеются отдельные вход, даже два, гараж, мини-сад. И, кстати, собачьи будки здесь не предусмотрены, единая территория все-таки диктует определенные правила общежития.
Андрей с женой и маленьким ребенком въехал сюда чуть больше года назад. Говорит, ни разу не пожалел о покупке такого вида жилья. Таунхаус для него — это свой дом только без головной боли. Когда тебе нет и тридцати, не сильно хочется думать о некошеном газоне, текущей крыше и прочих коммунальных сложностях, с которыми приходится сталкиваться хозяину загородного коттеджа. Также весомый аргумент в пользу таунхауса, по мнению Андрея, — инфраструктура. Детский сад, школа, поликлиника, ледовый дворец, супермаркеты и, наконец, работа — все в шаговой доступности.
Еще один существенный плюс — свободная планировка. Комплекс сдавался только с несущими стенами, остальное — фантазии владельцев. Так и вышло. Пространство перекраивали каждый под свои предпочтения. Так, в одном доме кухня объединена с гостиной, другие жильцы на месте гардеробной разместили еще один санузел. Неизменной у всех осталась лишь высота потолков — 3 метра.
А еще в таунхаусе имеется шахта дымохода, позволяющая обустроить в гостиной не электрический, а настоящий дровяной камин.
Коммунальные траты жильцам обходятся летом в 100 рублей, зимой — около 180.
Валентина Васильевна живет в квартире дочери, пока та с семьей в Германии. Говорит, что новым жильем очень довольна. Она единственная, кто согласился провести экскурсию по дому. На первом этаже большая гостиная, кухня, гостевой санузел и еще одна комната — что в ней будет, еще не придумали. На втором — три спальни с двумя санузлами. Но вот лестница снова ведет вверх. На мансарду. Тут хозяева планируют разместить бильярдную. Территорию нулевого этажа жильцы планируют отвести под бассейны и сауны. Но некоторые здесь размещают даже спальни, говорят, что микроклимат позволяет.
— Думаю, вместе с мансардой и нулевым у нас квадратов 400 будет, — прикидывает Валентина. Дом такой площадью за 140 тысяч долларов мы бы ни за что не купили.
Таунхаус, конечно, не загородный дом, и все-таки на крохотном участке заднего дворика Валентина умудрилась разместить помидоры, плодовые деревца и даже куст малины. У соседей справа вовсю цветет картошка. Слева — капуста и зеленый лук.
— Изоляция хорошая, соседей не слышно, если только очень шумят. Но у нас все соседи хорошие — врачи, спортсмены, предприниматели, — продолжает нахваливать жилище Валентина.
Единственное, к чему у некоторых новоселов были претензии, так это к названию комплекса. Его таунхаусу дал застройщик. Теперь он куда-то исчез.
— Не хотелось, чтобы к нам приклеилось обидное прозвище «бэдики». По этой причине мы убрали даже табличку с ограждения. Думали даже переименоваться, но там кучу документов нужно переделывать, — рассказывает председатель товарищества собственников «Бэдиково» Виталий.
И все-таки самый главный недостаток, по мнению некоторых жильцов первого гомельского таунхауса, — его месторасположение. Со всех сторон комплекс обступают многоэтажки. Находиться 24 часа в сутки словно под прицелом — не самые приятные ощущения, откровенничает Андрей. Но признаётся, что все чаще по вечерам он забывает опускать на окнах рольшторы. Ко всему привыкаешь.
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