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На шести пляжах Гомеля и области уже запретили купание

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  • 01 июля 2017, 11:30
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30 июня Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси запретил купание в 14 зонах Беларуси.

Шесть из них расположено в Гомельской области. Проверка санслужбой проводилась в период с 23 по 29 июня.

Таким образом, детям запрещено купаться в следующих зонах отдыха:

  • Пляж «Новобелицкий» (Новебелицкий район, Гомель),
  • Пляж «Роповский» (Советский район, Гомель),
  • Пляж «Каскад-1» (Центральный район, Гомель),
  • Городской пляж Наровли,
  • Городской пляж в парке культуры и отдыха Калинковичей.
  • Детям и взрослым запрещено купаться в рекреационной зоне на левом берегу реки Припять (от автомобильного моста до русла реки Мерлявицы г. Мозырь)


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