Комплимент Чайковскому: в Гомеле засветилась клумба-рояль

Необычная клумба-рояль «выросла» в Гомеле на улице Ланге у памятника Петру Чайковскому.

В администрации Центрального района города попросили воспринимать новый арт-объект как подарок Гомелю к юбилею — 875-летию со дня первого упоминания в летописи. И как дань уважения творчеству Петра Ильича, имя которого носит расположенная неподалеку детская музыкальная школа искусств № 1. Исполнение идеи принадлежит предприятию «Гомельгорсвет».





Цвет и объем роялю придают петунии, заполнившие пустоты металлического каркаса. Их высадило другое городское предприятие — «Красная гвоздика». В сумерках и ночью инструмент светится. Для этого использовали более тысячи световых диодов. В комплекте с роялем идет табурет, на который можно присесть ради эффектного фото.





В рояль вмонтированы специальные датчики, и если подойти ближе к инструменту, заиграет музыка Чайковского. Правда, очень тихо, чтобы не потревожить живущих поблизости людей.

Клумба-рояль будет украшать улицу Ланге бессрочно. Это уже второй необычный художественный объект в Гомеле, появившийся стараниями «Гомельгорсвета». Первым был парк копий мировых достопримечательностей в сквере имени А.Громыко.