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Фотофакт: на проспекте Ленина во время грозы ветер обрушил строительное заграждение

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  • 01 июля 2017, 01:04
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Гроза и порывистый ветер снова не обошлись без последствий на улицах Гомеля.

Непогода обрушила загрождение строителей вдоль детского сада на отрезке проспекта Ленина между улицами Жарковского и Ирининской.



gomel.today

Места: Гомель (19591)

Метки: Происшествия (10490)

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