В город как в питомник: жительница Гомельского района похищала в Новобелице туи и продавала их на рынке. За три последних выхода «растениевод» накопала более 40 деревьев.

Такой нехитрый способ заработать нашла для себя 50-летняя жительница деревни Залядье. Каждый раз накануне сбора «урожая» женщина присматривала деревья на улицах частного сектора. С наступлением темноты, как правило, изрядно выпив, отправлялась к понравившимся растениям, выкапывала их и прятала в пакеты. Сбывала краденое на рынке, представляясь работницей питомника. Учитывая заниженную стоимость товара, иногда даже получала от покупателей заказы.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что на съёмной квартире проживает жительница Гомельского района ранее 9 раз судимая за кражи, — рассказал подробности начальник отдела уголовного розыска ОВД администрации Новобелицкого района Дмитрий Мачеча. — При проверке по месту жительства у неё на балконе была обнаружена часть похищенного. К слову, последний её выход стал самым «плодотворным»: за один раз она выкопала 19 деревьев.

В отношении жительницы деревни Залядье возбуждено уголовное дело по ст. 205 «Кража». Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет.