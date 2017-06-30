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Фотофакт: на проспекте Ленина произошла авария

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  • 30 июня 2017, 18:23
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Авария с участием микроавтобуса и легквого автомобиля произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Крестьянской.



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Места: Гомель (19590)

Метки: Авто (4217), Происшествия (10489)

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