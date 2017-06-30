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Видеофакт: на Советской вместо газона стригли песок

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  • 30 июня 2017, 17:36
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Комичный эпизод от коммунальников.

В сообществе «Гомель Вприколе» появилась видеозапись, где под бодрый марш работник коммунальной службы косит газонокосилкой голую землю, поднимая в воздух пыль и песок.

Дело происходит у пятого корпуса университета имени Франциска Скорины. Несмотря на абсурдность своих действий, газонокосильщик выполняет работу с тщанием и старательностью.


gomel.today

Места: Гомель (19590)

Метки: Шапито (132)

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