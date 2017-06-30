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В Гомеле автобусные маршруты № 52, 14-Т будут продлены

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  • 30 июня 2017, 14:53
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В целях улучшения обслуживания населения пассажирскими перевозками в городе Гомеле автобусные маршруты № 52, 14-Т будут продлены до остановочного пункта «Микрорайон «Шведская горка», расположенного по ул.Пенязькова Д.Н.

Кроме того, автобусные маршруты № 12, 42, 42А, 42Б, 58, 58А будут продлены до остановочного пункта «Микрорайон «Хутор», расположенного по ул.Белого В.А.


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