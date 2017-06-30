На Гомельщине зафиксировали новый для Беларуси вид птиц

Во время научной экспедиции недалеко от Наровли группа орнитологов случайно поймала новый для белорусской природы вид птиц — бледную пересмешку, сообщает wildlife.by.

Орнитологи сфотографировали, измерили и отпустили птицу. За помощью по установлению точного названия неизвестного им вида пернатого они обратились к французскому ученому, автору одного из лучших справочников, предназначенных для определения птиц в руках, Лорану де Монжану. По его мнению, пойманная птица — бледная пересмешка.Стоит отметить, что ближайшие места обитания этого вида расположены в Одесской области. Птицу периодически отмечают в Северной Европе, но встретиться с ней на территории Беларуси никто не рассчитывал.Последнее слово остается за Белорусской орнитофаунистической комиссией. Если она подтвердит правильность определения, то одним видом птиц в национальном списке станет больше.