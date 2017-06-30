В Гомеле завершено расследование серии разбоев с убийством прошлых лет

В Гомельский областной суд поступило уголовное дело о серии нападений на предприятия ради хищения спецтехники, совершенных в 2000 и 2008 годах. Во время одного из таких разбоев был убит сторож.
Обвинение в этих преступлениях предъявлено 43—летнему гомельчанину, ныне экстрадированному в Беларусь из России, где он отбывает наказание за разбой.
По материалам расследования, которое вело Гомельское областное
управление Следственного комитета, в этих налетах участвовало несколько
человек. Среди них — на первых ролях — обвиняемый. Главный интерес —
к тяжелой спецтехнике, которая потом перепродавалась в России. В 2000
году объектом их криминального интереса стал Узденский лесхоз Минской
области, где налетчики похитили два лесовоза. Преступников задержали.
Однако обвиняемому удалось избежать наказания.
В 2008 году уже новые
адреса — «Рогачевстрой», лишившийся автокрана, и Хойникская ПМК, откуда
исчезло два автокрана. При этом жертвой нападения стал сторож
хойникского предприятия. По версии следствия, обвиняемый его вывез в лес
и убил.
Налетчики были задержаны и приговорены к разным срокам наказания.
Однако ныне обвиняемый сумел остаться «за кадром» и затеряться в России,
где в 2009 году его осудили за совершенное там разбойное нападение.
На время следствия и суда российская сторона выдала фигуранта
белорусскому правосудию. В ближайшее время будет назначена дата
судебного процесса.
Самое обсуждаемое
«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр
Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси
Очередная ошибка кассира. В Гомеле ищут мужчину, присвоившего в банке лишние деньги
Лукашенко хочет хозяйственного использования Чернобыльской зоны: «Даже в страшном сне не могли представить себе то, что сейчас происходит»
В Речице отменили концерт Калины, шансонье винит оппозицию
Принц Саудовской Аравии пообещал разбить Россию в Сирии за три дня
«Разъяснить правомерность задержаний артистов». Гомельским властям отправлено обращение о развитии «лица города» — уличного искусства