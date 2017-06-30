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Фотофакт: более двухсот туй украсили центральную городскую площадь ко Дню Независимости

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  • 30 июня 2017, 12:29
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Недалеко от памятника вождю революции установили композицию из 227 кадок с туями.

Чтобы все деревья выглядели одинаково, их выбирали в питомниках по всей стране, сообщают «Гомельские ведомости». Кроме туй город украсили около сотни кашпо с петуниями в районе Кузнечного моста, а стойки с вазонами установят на Советской от Ланге до Ирининской.


gomel.today

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