Пять попыток незаконного перемещения яблок пресекли гомельские таможенники

За четыре дня сотрудники оперативных отделов Гомельской таможни пресекли пять попыток незаконного перемещения почти 100 тонн яблок.







В результате проведения специального мероприятия Гомельские таможенники совместно с сотрудниками Добрушского РОВД приостановили вблизи границы с Российской Федерацией движение грузового транспортного средства с яблоками польского происхождения. В ходе проверочных мероприятий установлено, что 19 тонн плодоовощной продукции перемещалось по недействительным документам.Позднее сотрудниками Гомельской таможни было приостановлено движение еще четырех транспортных средств, в которых находилось около 78 тонн яблок.При проведении проверки установлено, что данный товар также перемещался по недействительным документам.Транспортные средства с яблоками общей оценочной стоимостью более 145 тыс. белорусских рублей изъяты. Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.