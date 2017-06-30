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Пять попыток незаконного перемещения яблок пресекли гомельские таможенники

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  • 30 июня 2017, 12:16
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За четыре дня сотрудники оперативных отделов Гомельской таможни пресекли пять попыток незаконного перемещения почти 100 тонн яблок.

В результате проведения специального мероприятия Гомельские таможенники совместно с сотрудниками Добрушского РОВД приостановили вблизи границы с Российской Федерацией движение грузового транспортного средства с яблоками польского происхождения. В ходе проверочных мероприятий установлено, что 19 тонн плодоовощной продукции перемещалось по недействительным документам.

Позднее сотрудниками Гомельской таможни было приостановлено движение еще четырех транспортных средств, в которых находилось около 78 тонн яблок.

При проведении проверки установлено, что данный товар также перемещался по недействительным документам.

Транспортные средства с яблоками общей оценочной стоимостью более 145 тыс. белорусских рублей изъяты. Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.




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