На выходных в Гомеле будет жарко

В ближайшие дни на Гомельщине сохранится жаркая погода, возможны грозы.

В выходные синоптики прогнозируют до +28°С днем, ночью будет немного прохладнее — +16 — +18. Немного освежат Гомель кратковременные дожди и грозы.

Напомним, из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Будьте внимательны и пейте больше воды.