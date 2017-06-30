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На выходных в Гомеле будет жарко

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  • 30 июня 2017, 09:38
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В ближайшие дни на Гомельщине сохранится жаркая погода, возможны грозы.

В выходные синоптики прогнозируют до +28°С днем, ночью будет немного прохладнее — +16 — +18. Немного освежат Гомель кратковременные дожди и грозы.

Напомним, из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Будьте внимательны и пейте больше воды.


gomel.today

Места: Гомель (19590)

Метки: Погода (1631), Главное (5148)

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