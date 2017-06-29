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3 июля для поликлиник Гомеля выходной день

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  • 29 июня 2017, 16:48
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3 июля амбулаторно-поликлинические учреждения Гомеля не будут принимать пациентов — выходной день. Больницы же работают по графику дежурств. Об этом рассказали в Гомельской центральной городской поликлинике.

Также сообщили о том, что 30 июня и 3 июля в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить бригады скорой помощи и медицинских работников.


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