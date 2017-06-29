3 июля для поликлиник Гомеля выходной день

3 июля амбулаторно-поликлинические учреждения Гомеля не будут принимать пациентов — выходной день. Больницы же работают по графику дежурств. Об этом рассказали в Гомельской центральной городской поликлинике.

Также сообщили о том, что 30 июня и 3 июля в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить бригады скорой помощи и медицинских работников.