Где в Гомеле перекроют движение на День Независимости

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости изменяется движение транспорта.

30 июня будет закрыто движение транспорта:

2 июля будет закрыто движение транспорта:

3 июля будет закрыто движение транспорта:

Также 3 июля будет ОГРАНИЧЕНО движение транспорта

На период закрытия движения:

с 8.45 до 09.30 по ул. Троллейбусной для проведения торжественного митинга и возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов (ул. Троллейбусная, 1);с 10.45 до 11.30 по ул. 8-я Иногородняя, 1 для проведения торжественного митинга и возложения венков и цветов к памятнику девушкам-зенитчицам;с 9.30 до 11.00 одной полосы улицы М.Ломоносова в микрорайоне Костюковка для проведения торжественного митинга к братской могиле советских воинов.с 8.00 2 июля до 19.00 3 июля по местному проезду на участке от улицы Ланге до улицы Билецкого;с 8.00 2 июля до 19.00 3 июля по ул. Ланге на участке от ул. Пушкина до Местного проезда;с 8.00 2 июля до 18.00 3 июля по площади Восстания.с 8.00 до 12.00 по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В.И. Ленина;с 8.00 до 13.00 по площади имени В.И. Ленина со стороны улицы Советской;с 8.00 по улице Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина (до окончания митинга);с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий по улице Комсомольской на участке от улицы Кирова до улицы Советской;с 8.00 до 12.00 по улице Жарковского на участке от улицы Кирова до улицы Советской;с 8.00 до 12.00 по улице Ирининской на участке от улицы Кирова до улицы Пушкина (с 11.00 часов до 12.00 часов организовать двухстороннее движение);с 8.00 до окончания праздничного митинга по улицам Трудовой, Коммунаров;с 8.00 по улице Крестьянской на участке от улицы Кирова до улицы Пушкина (до окончания митинга);с 00.00 до 15.00 (до окончания праздничного мероприятия) по улице Пушкина на участке от улицы Крестьянской до улицы Ланге;с 00.00 до 15.00 (до окончания праздничного мероприятия) по улице Ланге, улице Билецкого на участке от улицы Пушкина до улицы Советской;с 08.00 до 12.00 по улицам Подгорной, Волотовской, Пушкина на участке от улицы Хатаевича до улицы Советской, кроме транспорта граждан, проживающих в данном районе жилой застройки;с 16.00 до 23.30 по улице И. Мележа;с 9.00 до 23.00 (до окончания праздничных мероприятий) на площади микрорайона Костюковка.с 6.00 и до окончания праздничных мероприятий по улице Ланге, улице Билецкого на участке от улицы Пушкина до улицы Советской (по улице Билецкого движение транспорта будет открыто с 11.30 часов);с 00.00 2 июля до 24.00 3 июля по местному проезду на участке от улицы Ланге до улицы Билецкого;с 15.00 до 00.00 по улице И. Мележа;с 17.30 до 23.15 на центральной площади р.п. Костюковка.с 8-00 до окончания праздничного шествия и митинга и праздничных мероприятий:по улице Советской на участке от улицы Рогачевской до проспекта Победы (кроме общественного транспорта);по проспекту Победы на участке от улицы Кирова до улицы Советской (кроме общественного транспорта); по улице Кирова на участке от улицы Ирининской до улицы Крестьянской;по улице Мазурова на участке от улицы Каменщикова до улицы Головацкого, кроме общественного транспорта с 21.00 часов до 23.50 часов (при необходимости).по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В.И. Ленина:троллейбусы маршрутов №№ 1, 10, 16 будут курсировать по проспекту Победы в прямом и обратном направлении,троллейбусы маршрута № 2 будут направлены по проспекту Победы, Привокзальной площади, проспекту Ленина и далее по маршруту,троллейбусы маршрута № 8 — по проспекту Ленина, Привокзальной площади, проспекту Победы и далее по маршруту,автобусы маршрута №№ 3 — по проспекту Победы и Привокзальной площади,троллейбусы маршрута № 20, 25 и автобусы маршрутов №№ 12, 17, 18, 18а, 34, 39, 3-Т, 10а-Т, 12-Т, 14-Т, 17-Т, 18-Т, 23-Т — по проспекту Победы, Привокзальной площади и проспекту Ленина и далее по маршрутам,автобусы маршрутов №№ 27, 28 — будут направлены по проспекту Победы в прямом и обратном направлении, на период закрытия движения по улице И. Мележа автобусы маршрутов №№ 2, 42а и № 2-Т будут курсировать по улице Богдана Хмельницкого;на период закрытия движения по улице Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина автобусы маршрутов №№ 11, 38, 11-Т будут направлены по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях,автобусный маршрут № 50а — по проспекту Победы, Привокзальной площади и проспекту Ленина и далее по маршруту.