Где в Гомеле перекроют движение на День Независимости

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости изменяется движение транспорта.
30 июня будет закрыто движение транспорта:
с 8.45 до 09.30 по ул. Троллейбусной для проведения торжественного
митинга и возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов
(ул. Троллейбусная, 1);
с 10.45 до 11.30 по ул. 8-я Иногородняя, 1 для проведения торжественного
митинга и возложения венков и цветов к памятнику девушкам-зенитчицам;
с 9.30 до 11.00 одной полосы улицы М.Ломоносова в микрорайоне Костюковка
для проведения торжественного митинга к братской могиле советских
воинов.
2 июля будет закрыто движение транспорта:
с 8.00 2 июля до 19.00 3 июля по местному проезду на участке от улицы
Ланге до улицы Билецкого;
с 8.00 2 июля до 19.00 3 июля по ул. Ланге на участке от ул. Пушкина
до Местного проезда;
с 8.00 2 июля до 18.00 3 июля по площади Восстания.
3 июля будет закрыто движение транспорта:
с 8.00 до 12.00 по улице Советской на участке от площади Восстания
до площади имени В.И. Ленина;
с 8.00 до 13.00 по площади имени В.И. Ленина со стороны улицы Советской;
с 8.00 по улице Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта
Ленина (до окончания митинга);
с 8.00 и до окончания праздничных мероприятий по улице Комсомольской
на участке от улицы Кирова до улицы Советской;
с 8.00 до 12.00 по улице Жарковского на участке от улицы Кирова до улицы
Советской;
с 8.00 до 12.00 по улице Ирининской на участке от улицы Кирова до улицы
Пушкина (с 11.00 часов до 12.00 часов организовать двухстороннее
движение);
с 8.00 до окончания праздничного митинга по улицам Трудовой, Коммунаров;
с 8.00 по улице Крестьянской на участке от улицы Кирова до улицы Пушкина
(до окончания митинга);
с 00.00 до 15.00 (до окончания праздничного мероприятия) по улице
Пушкина на участке от улицы Крестьянской до улицы Ланге;
с 00.00 до 15.00 (до окончания праздничного мероприятия) по улице Ланге,
улице Билецкого на участке от улицы Пушкина до улицы Советской;
с 08.00 до 12.00 по улицам Подгорной, Волотовской, Пушкина на участке
от улицы Хатаевича до улицы Советской, кроме транспорта граждан,
проживающих в данном районе жилой застройки;
с 16.00 до 23.30 по улице И. Мележа;
с 9.00 до 23.00 (до окончания праздничных мероприятий) на площади
микрорайона Костюковка.
с 6.00 и до окончания праздничных мероприятий по улице Ланге, улице
Билецкого на участке от улицы Пушкина до улицы Советской (по улице
Билецкого движение транспорта будет открыто с 11.30 часов);
с 00.00 2 июля до 24.00 3 июля по местному проезду на участке от улицы
Ланге до улицы Билецкого;
с 15.00 до 00.00 по улице И. Мележа;
с 17.30 до 23.15 на центральной площади р.п. Костюковка.
Также 3 июля будет ОГРАНИЧЕНО движение транспорта
с 8-00 до окончания праздничного шествия и митинга и праздничных
мероприятий:
по улице Советской на участке от улицы Рогачевской до проспекта Победы
(кроме общественного транспорта);
по проспекту Победы на участке от улицы Кирова до улицы Советской (кроме
общественного транспорта);
по улице Кирова на участке от улицы Ирининской до улицы Крестьянской;
по улице Мазурова на участке от улицы Каменщикова до улицы Головацкого,
кроме общественного транспорта с 21.00 часов до 23.50 часов (при
необходимости).
На период закрытия движения:
по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В.И.
Ленина:
троллейбусы маршрутов №№ 1, 10, 16 будут курсировать по проспекту Победы
в прямом и обратном направлении,
троллейбусы маршрута № 2 будут направлены по проспекту Победы,
Привокзальной площади, проспекту Ленина и далее по маршруту,
троллейбусы маршрута № 8 — по проспекту Ленина, Привокзальной площади,
проспекту Победы и далее по маршруту,
автобусы маршрута №№ 3 — по проспекту Победы и Привокзальной площади,
троллейбусы маршрута № 20, 25 и автобусы маршрутов №№ 12, 17, 18, 18а,
34, 39, 3-Т, 10а-Т, 12-Т, 14-Т, 17-Т, 18-Т, 23-Т — по проспекту Победы,
Привокзальной площади и проспекту Ленина и далее по маршрутам,
автобусы маршрутов №№ 27, 28 — будут направлены по проспекту Победы
в прямом и обратном направлении,
на период закрытия движения по улице И. Мележа автобусы маршрутов №№ 2,
42а и № 2-Т будут курсировать по улице Богдана Хмельницкого;
на период закрытия движения по улице Кирова на участке от улицы
Крестьянской до проспекта Ленина автобусы маршрутов №№ 11, 38, 11-Т
будут направлены по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях,
автобусный маршрут № 50а — по проспекту Победы, Привокзальной площади
и проспекту Ленина и далее по маршруту.
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