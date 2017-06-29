«Разъяснить правомерность задержаний артистов». Гомельским властям отправлено обращение о развитии «лица города» — уличного искусства

Несмотря на большие, даже по европейским меркам, размеры, внушительный культурный потенциал, Гомель до сих пор так и не стал местом, где приятно провести время можно просто на улице.

В областном центре практически не развивается такая, казалось бы, общепринятая для европейского города вещь, как уличное искусство. Не последнюю роль в этом играет позиция властей.

Гомель — город красивый и яркий, что особенно заметно летом, в солнечных лучах. Старожилы говорят, что еще в советское время, до катастрофы на ЧАЭС, сюда приезжало немало туристов. Однако сегодня гости города в подавляющем своем большинстве — командировочные. Понятно, что с падением «железного занавеса» бывшим советским людям и, впоследствии, их детям, открылось много других маршрутов. Но это — лишь одна из сторон медали. А многое ли делается в городе для того, чтобы иметь возможность конкурировать за туристов хотя бы с польскими или чешскими городами? Принятие большого количества государственных программ само по себе туристов не привлечет. Города уникальны своей атмосферой, возможностью получать удовольствие и наслаждение не только от посещения исторических мест, достопримечательностей и баров, но и от простых прогулок по улице.

Не последнюю роль в формировании облика современного города играет уличное искусство. Не только музыканты, но и уличные театры сегодня являются фактически неотъемлемой частью облика современного большого города. Отдых — это не только солнце или тень в парке, на пляже, в сквере. Это и звуки, и запахи города. А установленные на остановках общественного транспорта громкоговорители сейчас транслируют только рекламу, и делают это настолько некачественно, что окрестности переполняются бессодержательным шумовым фоном, в котором трудно что-то разобрать.

Развитие и стимулирование уличного искусства сегодня должно являться одной из ключевых задач не только тех структур власти, которым положено думать о туристической привлекательности одного из крупнейших и древнейших городов страны, но и города в целом. Туристы приезжают и уезжают, а мы здесь живем, и о собственном комфорте подумать тоже — не грех.

В начале июня Учреждение «Центр регионального развития ГДФ» провело встречу в рамках проекта Городских собраний ГДФ. Мероприятие было посвящено как раз проблеме развития в Гомеле уличного искусства. Поучаствовать пришли более 50-ти человек, большинство из которых были связаны с темой непосредственно — уличные музыканты, артисты, художники. Дискуссия получилась долгой, разноплановой и эмоциональной.





Мнение большинства свелось к тому, что препятствуют развитию уличного искусства несколько факторов. Один из них — закомплексованная ментальность горожан, если так можно выразиться, наследие советской эпохи. Многие таланты, которые могли бы радовать гомельчан, остаются дома. Либо слабо себе представляют возможности для самовыражения, либо попросту бояться.

Однако немаловажная роль в этом процессе принадлежит и властям. Один из факторов — их пассивность либо невосприимчивость к инициативе. Гомель — огромный город с большой экономикой, а Гомельская область — регион, сопоставимый по размерам со многими странами Евросоюза. Тем не менее, здесь не проводится никаких мероприятий, которые бы повышали интерес людей, бизнеса, деятелей и организаций культуры к уличному искусству.

Отдельной строкой стояло отношение к немногочисленным действующим уличным артистам и музыкантам со стороны правоохранительных органов. По словам многих выступавших, ситуации, в которой милиция или представители какого-нибудь исполкома могут подойти к музыканту и просто запретить ему исполнять произведения — не система, но и не редкость, периодически случаются.

Происходит это из-за того, что существующее в Беларуси законодательство о массовых мероприятиях позволяет государственным служащим трактовать фактически любое публичное или уличное мероприятие как митинг или пикет. На которые, соответственно, нужно разрешение горисполкома, контракты со спасателями, милицией, медиками. И заявку нужно подать за 15 дней. А нет разрешения — и могут не только запретить выступать, но и, например, выписать штраф.

По итогам дискуссии инициатор встречи, Учреждение «Центр регионального развития ГДФ» подготовил и направил в Горисполком письменное обращение, содержащее предложения горожан о мерах, которые могут помочь развить уличное искусство в городе.

Помимо описания дискуссии и обоснования своего обращения, там содержатся и вполне конкретные тезисы.

«На основании тезисов дискуссия, писем гомельчан в редакцию портала учреждение „Центр регионального развития ГДФ“ просит:

1. Рассмотреть возможность проведения ежегодного фестиваля уличного искусства,

2. Определить перечень площадок для выступления артистов, музыкантов, творческих людей. Разъяснить порядок проведения выступлений на них.

3. Разъяснить правомерность задержания артистов представителями органов внутренних дел. Провести информационную работу с работниками милиции о правилах коммуникации с гражданами.

ГДФ также просит содействовать решению проблем городскими инициативами. О результатах рассмотрения обращения просим сообщить в установленный законодательством срок».

Мы будем следить за ситуацией и сообщим об ответе Горисполкома.

К слову, напомним. В продолжение темы уличных мероприятий, в ближайшую субботу, 1 июля, в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» эксперт-правозащитница Анастасия Лойка проведет игру и ответит на вопросы гомельчан по теме организации уличных мероприятий. ГДФ приглашает заинтересованных в эту субботу, в 18:00 в БЦ «Пушкин Плаза», 3 этаж, 3-6. Вход свободный. Желательна предварительная регистрация.