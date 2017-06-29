Фотофакт: гомельские мусульмане отмечали Ураза-байрам

В Гомельской мечети по случаю праздника выступил с проповедью главный муфтий Беларуси шейх Али, побывали дипломаты и духовные лица из-за рубежа.

Халяль по утрам

Праздничные молитвенные собрания проходили в офисе мусульманской общины Гомеля, расположенной в Советском районе. Это обычное, неприметное с виду здание фактически является местной мечетью. Ураза-Байрам («Праздник разговения») является одним из главных праздников в исламе и знаменует собой окончание священного месяца Рамадан. Согласно исламской традиции, ее приверженцы в этот период должны днем соблюдать строгий запрет на употребление пищи, воды и сексуальные отношения. Председатель гомельской мусульманской общины Сергей Саранчук рассказал о том, что делали во время поста и разговения гомельские последователи пророка Мухаммада:

— В этом году Рамадан длился 29 дней. Пост начинался в 2.30 утра, с появлением первых признаков рассвета, и продолжался до 9.20 вечера. Тяжело ли соблюдать пост? Да, в первые дни это бывает непросто. Но Всевышний помогает тем, кто искренне хочет следовать по его пути. А время летит быстро. Ночи мы проводили с братьями в молитве в нашем офисе. А утром — разговлялись. Естественно, что пища при этом употреблялась только халяльная.





Халяль — это особые технологии при приготовлении пищи в соответствии с правилами ислама. Важнейшим тут является то, чтобы мясо было обескровленным. Это — чисто религиозное требование. Но Сергей Саранчук говорит, что сегодня ученые доказали — употребление крови животных в пищу небезопасно для здоровья. Дело в том, что при забое скота у него в крови остается большое количество адреналина и гормона стресса. Еще говорят, что халяльная пища дольше хранится. Запрет на употребление крови животных в пищу существует в исламе и иудаизме.

Еще настоятель гомельской мечети рассказывает, что каждое утро халяльную пищу готовил новый добровольный повар. Поэтому за время рамадана они перепробовали разные кухни — сирийскую, турецкую, азербайджанскую, таджикскую, дагестанскую.

Важной частью духовных практик в исламе являются «благочинные молитвы». Один их гомельских мусульман в этот Рамадан 20 дней простоял в мечети в таких молитвах.

Праздник в пользу бедных

Пост у мусульман закончился в эту субботу вечером. Тогда и наступил собственно Ураза-Байрам — в 1-й день месяца шавваль. У мусульман сейчас, кстати говоря, на дворе 1438 год, летоисчисление здесь ведется от хиджры — переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году.

После завершения рамадана начинается ифтар — разговение.





В воскресенье утром в Гомеле состоялась праздничная молитва, после которой с проповедью выступил главный муфтий Беларуси шейх Али Воронович. Молитва (ид-намаз) читается на арабском языке. В проповеди шейх Али говорил об истинной сущности поста, который должен сделать человека чище и лучше. Здесь также присутствовал председатель Совета исламских организаций России шейх Висам Али Бардвил и атташе посольства Республики Турции в РБ по вопросам религии.

В минувшее воскресенье в Гомеле состоялась свадьба жителя Иордании и белоруски.





В Ураза-Байрам мусульманам положено собирать обязательную милостыню (закят), которая раздается потом бедным, путникам и другим нуждающимся. По сути, закят является видом налога, идущего на социальные нужды исламской общины или государства. В ранний период социальная составляющая была важной чертой в политике мусульманской общины. Фактически, исламское государство в раннем средневековье было одним из первых «социальных государств».

В этом году духовное управление мусульман Беларуси установило закят-уль-фитр в размере 5 рублей с каждого человека. По желанию взнос может быть сделан в натуральном виде в соответствующем размере. В гомельской общине для определения нуждающихся была создана специальная комиссия. Помощь, например, была оказана многодетной матери-одиночке, имеющей шесть детей. Закят раздается накануне Ураза-Байрама для того, чтобы все мусульмане могли достойно встретить праздник.

Гомельская община также оказывает помощь нуждающимся мусульманам и даже предоставляет им убежище.

На Праздник разговения верующие одевают самую лучшую одежду, накрывают праздничные столы и ходят к друг другу в гости. Ураза-байрам длится два-три дня.

Ислам против терроризма

Больше половины членов гомельской общины составляют граждане РБ — как белорусы по национальности, так иного этнического происхождения. Остальные — жители Сирии, Таджикистана, Азербайджана, Йемена, Иордании, Пакистана, которые учатся или работают в Гомеле. Но сегодня, говоря об исламе, невозможно обойти тему терроризма. Этот вопрос мы задали и Сергею Саранчуку.

— Ислам является для Беларуси традиционной религией, наряду с христианством и иудаизмом, — говорит глава общины. — В городе Ивье, например, до сих пор сохранилось деревянное здание мечети, построенной здесь еще до революции. Ислам, как и другие мировые религии, учит только добру и миру. При этом в Коране сказано: «нет принуждения в вере». Человек должен самостоятельно и добровольно выбрать во что ему верить. Применять насилие для этого недопустимо.





Белорусские мусульмане осуждают терроризм во всех его проявлениях. Как говорит Сергей Саранчук, если ИГИЛ захватывает новую территорию, то первым делом начинает гонения на тех мусульманских проповедников, которые призывают к миру и любви. По словам настоятеля гомельской мечети, первыми террористы убивают представителей международной организации «Братья-мусульмане», идущей «средним путем в исламе».

Впрочем, в прошлом организации БМ, например, в Египте, сами отличались достаточно радикальными действиями.

В гомельской общине считают, что основное предназначение мусульманина — внутреннее совершенствование. Здесь верят, что изменив себя, можно изменить к лучшему и весь мир. И в качестве примера приводят самое крупное исламское государство в мире — Индонезию. Мусульмане никогда не вели войн на ее территории. Но, по словам Саранчука, жители этого островного государства, торгуя и общаясь с приверженцами Корана, убедились в их честности, трезвости, добропорядочности — и сами стали добровольно и массово принимать ислам.

В 2012 году гражданин РБ в Жлобине пытался совершить теракт в местном РОВД с помощью самодельного взрывного устройства. На нем был «пояс шахида» и повязка с надписью на арабском языке. Террорист был обезврежен сотрудниками милиции. Он не являлся членом местной мусульманской общины, а с радикальными взглядами и призывами к террору познакомился через Интернет. В ноябре 2014 года, согласно заявлению КГБ РБ, в Колядичах под Минском была обезврежена группа радикалов-салафитов.

Что касается проблемы радикального ислама и экстремизма, то лидер гомельской общины говорит: «От терроризма страдают прежде всего истинные мусульмане».

Гомельская мусульманская община зарегистрирована и действует уже более пятнадцати лет. Со стороны Гомельского горисполкома, насколько известно, претензий к ней нет.