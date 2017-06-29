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На белорусско-украинской границе возобновили таможенное оформление товаров

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  • 29 июня 2017, 11:40
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Таможенное оформление товаров в пунктах пропуска белорусско-украинской границы восстановлено, сообщили корреспонденту БелТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Вчера вечером со ссылкой на Черниговскую таможню сообщалось о сбое программного обеспечения в некоторых пунктах пропуска на белорусско-украинской границе. В частности, таможенное оформление товаров было приостановлено в пунктах пропуска «Сеньковка» (сопредельный пункт таможенного оформления «Веселовка» Гомельской таможни), «Новые Ярыловичи» (сопредельный пункт таможенного оформления «Новая Гута» Гомельской таможни), «Вильча» (сопредельный пункт таможенного оформления «Александровка» Гомельской таможни). В указанных пунктах пропуска временно не осуществлялось таможенное оформление товаров.


БелТА

Места: Беларусь (734), Украина (220)

Метки: Общество (26752), Область (4279)

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