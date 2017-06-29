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В Ленинградской области в дачном домике нашли труп 27-летнего уроженца Гомельщины

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  • 29 июня 2017, 11:03
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В Ленинградской области обнаружено тело гражданина Беларуси, информирует источник издания «Политэксперт» из Колпинского МВД.

Известно, что в поселке Понтонный по улице Первомайской в одном из садовых домиков обнаружен труп гражданина Беларуси 27 лет, уроженца Гомельской области.

На его лице многочисленные гематомы, что, вероятнее всего, говорит о насильственной причине смерти молодого человека.

Правоохранительным органам теперь предстоит выяснить, что произошло в дачном домике. Проводится доследственная проверка.


Олег Шувалов, ПолитЭксперт

Места: Гомель (19578)

Метки: Происшествия (10484)

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