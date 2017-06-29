Оба водителя ехали на зелёный? Стали известны подробности ДТП на пересечении улиц Мазурова и Головацкого

На пересечении улиц Мазурова и Головацкого столкнулись Volkswagen Passat и мотоцикл Kawasaki. По предварительным данным оба участника ДТП двигались на зелёный сигнал светофора.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера примерно в 22.25. Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем такси Volkswagen Passat, двигался по улице Мазурова со стороны улицы Хатаевича. На регулируемом пересечении с улицей Головацкого при повороте налево, на зелёный с его слов сигнал светофора, он столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением водителя 1996 года рождения. По предварительной информации, со слов очевидцев, мотоциклист двигался со встречного направления через перекрёсток также на зелёный сигнал.



Также на мотоцикле ехала девушка 2001 года рождения. Водителю и пассажиру двухколёсного транспортного средства причинены тяжкие телесные повреждения, оба госпитализированы в реанимационное отделение ГОКБ.



По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. По предварительной информации оба водителя были трезвыми.