Не вписался в компанию: в Мозыре пьяный хулиган избил мужчину и расстрелял из пневматики, ему грозит до 10 лет

В приемный покой больницы поступил необычный пациент со следами нескольких ударов в лицо и пулей в левой ягодице.

Информацию медики передали в правоохранительные органы. Оказалось, мужчина — жертва неадекватного хулигана. Пострадавший просто пришел к своему знакомому, тот пил в большой и шумной компании. Один из собутыльников внезапно ударил непрошенного гостя два раза в лицо, а когда тот уходил, выстрелил в него из пневматики. На данный момент подозреваемый задержан и арестован. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемый был настолько пьян, что просто не помнит, за что бил и стрелял в потерпевшего. Пневматическое оружие он приобрел в Интернет-магазине для развлечения. Пострадавший мужчина после инцидента зла на обидчика не держал и не думал жаловаться в милицию. Но место пулевого ранения воспалилось и ему все же пришлось обратиться к медикам.