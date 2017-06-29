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Из-за сбоев в работе оборудования приостановлено таможенное оформление в пунктах пропуска на белорусско-украинской границе

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  • 29 июня 2017, 09:36
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Вечером 28 июня по информации, полученной от Черниговской таможни, произошел сбой в работе программного обеспечения в пунктах пропуска на белорусско-украинской границе, сообщает Государственный таможенный комитет.

Это касается пунктов пропуска «Сеньковка» (сопредельный пункт таможенного оформления «Веселовка» Гомельской таможни), «Новые Ярыловичи» (сопредельный пункт — «Новая Гута» Гомельской таможни), «Вильча» (сопредельный пункт — «Александровка» Гомельской таможни). В связи с этим, таможенное оформление товаров в этих пунктах пропуска временно приостановлено.

ГТК сообщает, что возможны сбои в работе оборудования и в других пунктах пропуска через белорусско-украинскую границу. Лицам, планирующим пересечение границы через названные пункты пропуска, необходимо учесть эту информацию при планировании маршрутов движения.


naviny.by

Метки: Общество (26752), Область (4279)

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