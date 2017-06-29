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Фотофакт: на перекрестке Головацкого — Мазурова столкнулись автомобиль такси и мотоцикл

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  • 29 июня 2017, 00:21
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Сегодня примерно в 22.30 на перекрестке ул. Головацкого и ул. Мазурова столкнулись автомобиль такси и мотоцикл.

Как стало известно редакции «Сильных Новостей», на мотоцикле ехали парень и девушка из Поколюбичей.

По словам очевидцев происшествия, водитель такси не уступил дорогу мотоциклисту.

Мотоциклиста и пассажирку увезла скорая.

— Пилот был в сознании, когда приехали мотоциклисты, за девушку не известно. По словам, перелом позвоночника, грузили животом вниз на носилки, — пишет Иван Тарасов в сообществе GOMEL MOTO.

Подробности аварии выясняются.









Фото: «Gomel moto», «Это Гомель, детка!», Дмитрий Трусов, «Привет сейчас | Гомель»


gomel.today

Места: Гомель (19573)

Метки: Происшествия (10482), Авто (4212)

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