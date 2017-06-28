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В четверг в Беларуси из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

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  • 28 июня 2017, 19:24
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Республиканский гидрометцентр прогнозирует, что температура воздуха может подняться до 34°С, а в отдельных регионах до 36°С.

Завтра в Гомеле будет ясно, лишь к вечеру небо затянет облаками. Ночью возможен небольшой дождь.


gomel.today

Метки: Погода (1630)

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