«Гомельская правда» подала в суд на «Сильные новости» и архитектора Ляпина с требованием «опровержения снимка»

Государственная газета «Гомельская правда» подает в суд на урбаниста и архитектора Сергея Ляпина и интернет-ресурс «Сильные новости».

Сергей Ляпин — автор ряда проектов по благоустройству города. Неоднократно выступал в СМИ с критикой реконструкции на улицах Кирова, Интернациональной, проспекте Космонавтов.

Основанием для иска стала публикация снимка, на котором Ляпин держит областную газету над урной. Газета требует «опровержения снимка».

«Ответчики сравнивают наше печатное издание с мусором. <...> Демонстрация своего негативного отношения в системе интернет к газете "Гомельская правда" порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию», — отмечает истец.

«Я удивлен таким претензиям, — сказал Ляпин в комментарии для БелаПАН. — Что нужно было сделать с газетой после ее прочтения — в рамку и на стену? Или это какой-то святой символ, как Конституция или государственная символика?» По словам Ляпина, «мусорка — логичный конечный пункт любой газеты».

Архитектор также назвал смешным утверждение, что «фотография не соответствует действительности»: «Я не могу сказать, что фото не соответствует действительности: оно есть, на нем действительно типовая гомельская мусорка, там я такой, как есть, без фотошопа».

Решение «Гомельской правды» подать иск в суд стало ответом на обращение в суд Ляпина. Ранее архитектор предъявил «Гомельской правде» иск, требуя признать не соответствующими действительности сведения, приведенные в одной из публикаций, а также обязать издание дать опровержение и извиниться.

Конфликт возник в связи со строительством на месте старого еврейского кладбища в Гомеле многоэтажного дома. «Сильные новости» опубликовали статью Ляпина, в которой тот критиковал действия городских властей и застройщика. Вслед за резонансной публикацией местные государственные СМИ выступили со статьями и сюжетами в защиту позиции властей и критикой Ляпина.

Высказывания в свой адрес архитектор счел оскорбительными и обратился в суд. В частности, по оценке Ляпина, автор статьи «Строительные объекты Гомеля под прицелом интернет-провокаторов. Почему неймется "ляпиным"?» в «Гомельской правде» в пренебрежительной форме использовал его фамилию и недопустимо обобщал, называл его провокатором «и вообще выступал в лучших традициях советской печати, когда "врагов" клеймили позором».

Рассмотрение иска Ляпина к «Гомельской правде» началось 21 июня в суде Железнодорожного района Гомеля. Автор статьи Роман Старовойтов претензии истца не признал. Он пояснил, что фамилию «Ляпин» употребил с маленькой буквы как имя нарицательное. В качестве примера Старовойтов привел тот факт, что людей, мастерящих что-либо, «называют кулибиными».

Ответчик также пояснил, что в статье в большей степени имел в виду не конкретно Ляпина, а неких комментаторов, которых он и назвал «вредителями». «А комментаторы отталкиваются от публикаций, в том числе и Ляпина», — пояснил Старовойтов.

Процесс по иску архитектора продолжится 5 июля.