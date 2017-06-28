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Zапрещенные Zвукачи записали песню о последствиях пьянства с говорящим названием «Я больше не пью»

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  • 28 июня 2017, 12:25
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В своем паблике «ВКонтакте» музыканты дали такую характеристику новому синглу — «о неразделенной любви к спиртным напиткам и о последствиях неравной борьбы с ними».

По мнению музыкантов, название песни хорошо отражает ее суть, а содержание может задеть чьи-нибудь чувства, о чем и предупреждают. Под бодрые аккорды, сыгранные в слабую долю, «звукачи» повествуют о нелегкой доли выпивох.

Клип на песню уже в процессе съемок. Фронтмен группы Александр «Bigi» Дубовик рассказал нам, что выйдет он уже в августе, а через неделю «Звукачи» опубликуют лонг-плей из пяти треков.

Напомним, что Zапрещенные Zвукачи стали известны после скандального ответа RNB-испольнительце Бьянке «Звук г**но».


gomel.today

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