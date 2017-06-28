За огненную шутку над спящим приятелем гомельчанин будет 240 часов подметать улицы

События разворачивались декабрьским вечером в частном доме, где компания из семи молодых людей отмечала день рождения.

Один из парней, который работает в сфере сельского хозяйства, устал и лег спать. Приятели продолжили веселиться.

К часу ночи 26-летнему неработающему гомельчанину пришла идея разыграть уснувшего ровесника. Причем выбрал довольно бесчеловечный метод, который в тюремных кругах называется «велосипед». Шутник вставил между пальцев ног спящего бумажные салфетки и поджег их.

По мнению автора затеи, внезапно проснувшийся друг должен был своим видом рассмешить компанию. Вместо этого 26-летний парень оказался в больнице, получив, как указано в заключении судмедэксперта, «легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья». А на деле — ожоги и волдыри на ногах, из-за которых не мог некоторое время самостоятельно передвигаться.

По приговору суда, который состоялся в мае, «поджигателю» назначено наказание в виде общественных работ сроком на 240 часов.

Также гомельчанин обязан выплатить бывшему приятелю компенсацию морального вреда — в несколько тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

— Осужденный будет отбывать наказание под надзором уголовно-исполнительной инспекции и заниматься благоустройством, уборкой территории, другими полезными обществу работами — безвозмездно, — отметил начальник уголовно-исполнительной инспекции ОВД администрации Советского района Гомеля Михаил Беднягин. — В назидание другим шутникам, которые возможно грезят себя восходящими звездами Youtube и снимают подобные розыгрыши ради лайков и сомнительной славы, следует напомнить о наказуемости опасных поступков.