За огненную шутку над спящим приятелем гомельчанин будет 240 часов подметать улицы

События разворачивались декабрьским вечером в частном доме, где компания из семи молодых людей отмечала день рождения.
Один из парней, который работает в сфере сельского хозяйства, устал и лег спать. Приятели продолжили веселиться.
К часу ночи 26-летнему неработающему гомельчанину пришла идея разыграть уснувшего ровесника. Причем выбрал довольно бесчеловечный метод, который в тюремных кругах называется «велосипед». Шутник вставил между пальцев ног спящего бумажные салфетки и поджег их.
По мнению автора затеи, внезапно проснувшийся друг должен был своим видом рассмешить компанию. Вместо этого 26-летний парень оказался в больнице, получив, как указано в заключении судмедэксперта, «легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья». А на деле — ожоги и волдыри на ногах, из-за которых не мог некоторое время самостоятельно передвигаться.
По приговору суда, который состоялся в мае, «поджигателю» назначено наказание в виде общественных работ сроком на 240 часов.
Также гомельчанин обязан выплатить бывшему приятелю компенсацию морального вреда — в несколько тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
— Осужденный будет отбывать наказание под надзором уголовно-исполнительной инспекции и заниматься благоустройством, уборкой территории, другими полезными обществу работами — безвозмездно, — отметил начальник уголовно-исполнительной инспекции ОВД администрации Советского района Гомеля Михаил Беднягин. — В назидание другим шутникам, которые возможно грезят себя восходящими звездами Youtube и снимают подобные розыгрыши ради лайков и сомнительной славы, следует напомнить о наказуемости опасных поступков.
Самое обсуждаемое
«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
Белстат: Средняя зарплата в Гомельской области в мае составила 712,1 рубля
Эксперт: «Остановить белорусизацию уже будет сложно»
Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси
Власти хотят сдать в коммерческую аренду рыболовные угодья на Соже
Принц Саудовской Аравии пообещал разбить Россию в Сирии за три дня