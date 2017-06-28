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Очередная ошибка кассира. В Гомеле ищут мужчину, присвоившего в банке лишние деньги

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  • 28 июня 2017, 11:16
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Инцидент произошел 5 июня в помещении одного из гомельских банков. Неизвестный мужчина при обмене 1450 долларов США, воспользовавшись ошибкой кассира, получил и присвоил лишние 1862 белорусских рубля, сообщили в УВД области.

Приметы мужчины: на вид 30−36 лет, славянской внешности, рост 170−173 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, с рыжеватым или светло-русым оттенком, имеет лобные залысины. Был одет в синие джинсовые брюки, черные туфли и черную майку. При себе имел небольшую сумку через плечо.


Всем, кто узнал мужчину, просьба сообщить по телефонам: +375 29 630−31−64, +375 25 737−34−52 или 102.


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