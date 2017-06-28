Мастер-классы, пленэр и живая музыка: под Гомелем пройдет семейный арт-пикник

Арт-пикник «Вясковые мары» продлится два дня в творческой деревне Красный Октябрь.

По словам организаторов, формат мероприятия отлично подойдет для семейного отдыха. Гостей живописного «Чырвонага Кастрычніка» ждут всевозможные мастер-классы, пленэр, кинохлев и вечерний концерт под открытым небом.

На фестивале можно будет научиться гончарному ремеслу, пейзажной фотографии, росписи по ткани и многому другому. Музыкальное сопровождение обеспечат группы 5’up, Ginger Pie, Худший Друг и Бан-Жвірба.

Ранее «Сильные новости» писали о том, как несколько молодых гомельчан спасли забытую деревню Красный Октябрь. Это место находится в 65км от Гомеля. Гостей будет доставлять специальный автобус.





Фестиваль «Вясковыя мары» пройдет 1 и 2 июля. Билет на арт-пикник стоит 45 рублей. В эту сумму, помимо мастер-классов и концерта, входят трехразовое питание и транспорт. Переночевать можно в палатке. Детям до 14 лет билет не требуется.

Деньги, которые останутся в бюджете фестиваля, пойдут на лечение Ани Виноградовой.

Подробности по ссылке или по телефону +375447667780.