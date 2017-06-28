В Гомеле вынесен приговор группе фальшивомонетчиков

В Гомеле осудили трех гомельчан, которые подделывали деньги.

Напомним, в ноябре прошлого года задержали двух 37-летних мужчин и 22-летнюю девушку, при которых были обнаружены 43 купюры номиналом 10 рублей каждая. Экспертиза показала, что купюры выполнены способом цветной капельно-струйной печати. Также у задержанных была изъята компьютерная техника, ноутбук и принтер.









В июне суд Железнодорожного района вынес приговор: женщина отправится в колонию общего режима на 3 года, мужчины — на 5 и 6 лет в колонию усиленного режима, рассказал официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

Также всем назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.