В Петербурге в подъезде найден сидящий около стены труп гомельчанина

В одном из подъездов Выборгского района Петербурга местная жительница обнаружила сидящий около стены труп неизвестного мужчины и вызвала полицию, сообщает источник «Политэксперт» в правоохранительных органах.

Выехавшие на место инцидента по улице Красноборская поселка Лесколово полицейские обнаружили неизвестного без видимых признаков насильственной смерти. При выяснении личности стала понятно, что тело принадлежит гражданину Белоруси из Гомеля Артему Ш. В ходе осмотра карманов иностранца был обнаружен необычный предмет, внешне напоминающий шприц.

На данный момент тело доставлено в лабораторию для проведения судмедэкспертизы и получения всех необходимых анализов крови. По погибшему также известно, что ранее судимостей он не имел.