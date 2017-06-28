Фотофакт: в Гомеле недалеко от госпиталя инвалидов ВОВ столкнулись Jeep и VW Golf

27 июня около 10 часов утра на пересечении ул. Ильича и ул. Северная столкнулись Jeep и VW Golf.

Об аварии редакции «Сильных Новостей» рассказал Евгений Прокопенко.





По словам свидителей происшествия, водитель маршрутного такси выехал с ул. Северная и сразу занял левую полосу в направлении города. Водитель автомобиля Jeep, уходя от столкновения с маршруткой, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем VW Golf.

В VW Golf находился ребенок. В аварии никто не постадал.







