«Суполка кухарау», салат «Гарда» и карп по-белорусски: на Гомельщине пройдут дни белорусской кухни

В Гомельской области с 3 по 12 июля пройдут дни белорусской кухни. Местные кафе и рестораны предложат посетителям популярные и малоизвестные национальные блюда по специальным ценам.

В гастрономическую акцию включится более 20 предприятий общественного питания Гомеля, Мозыря, Калинковичей, Рогачева, Речицы, Жлобина. Меню белорусской недели представит уникальные рецепты здешних регионов. Это и свежевыпеченный хлеб (перепеча), и запеченные мясные продукты (пячисто), и домашняя жаренка по-белорусски с грибами. Организаторы акции обещают удивлять:

— В эти дни в кафе и ресторанах будут подавать не только деревенские блюда, многие из которых нам хорошо известны, но и деликатесы, которыми лакомились с княжеского стола.

Белорусский салат «Гарда», «Суполка кухарау» — теплый мясной салат, карп по-белорусски в топленом масле с овощами — и это лишь некоторые из названий обещанных блюд. Кстати, организаторы не таятся, специальные цены называют. Минимально будет стоить перепеча — 50 копеек за 100 граммов, а самое дорогое блюдо акционной недели — карп по-белорусски. 100-150 граммов рыбки, приготовленной по старинному рецепту, обойдется в 7 рублей 30 копеек.