Где в Гомеле можно купить спиннер

Летом 2017 года вопрос о том, что такое спиннер, в молодежной тусовке уже не стоит. В начале прошлого месяца эти игрушки по количеству запросов с гугле обогнали американского президента. А ведь еще год назад о них никто не знал.

Несмотря на то, что слово «спиннер» уже у всех на слуху, давайте все же проясним, что это такое, для чего он нужен, кем и когда был придуман, и, самое главное, где его можно купить в Гомеле.

Итак, что же такое спиннер? Это стильная и прикольная игрушка-антистресс для взрослых и детей, которая представляет собой небольшой подшипник, к нему крепятся детали из различных материалов и формы. Чтобы инструмент «заработал», его необходимо держать пальцами за неподвижную часть и раскручивать внешнюю.





Несмотря на то, что спиннер стал популярным только сейчас, придуман он была аж в 1993 году во Флориде. Идея принадлежит Кэтрин Хэттингер. Женщина страдала аутоиммунным нервно-мышечным заболеванием миастения, при котором быстро устают мышцы. Поэтому она не могла играть со своей дочкой, и, чтобы отвлечь ребенка, Хэттингер придумала такую игрушку.





Польза инструмента состоит в том, что он выступает своеобразным тренажером для кистей и пальцев рук. Некоторые предлагают спиннер в качестве терапевтических устройств для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, однако чаще его используют, чтобы успокоиться или скоротать время.

Классический спиннер выполнен из пластмассы и имеет три луча. Но сейчас производители предлагают огромное множество вариаций как в форме, так и материале: пластмассовые, из оргстекла, деревянные, металлические, керамические, светящиеся, матовые, с 3D печатью; по форме — с тремя лучами, двумя, шестью и даже круглые. Все зависит от уровня владения новомодной штучкой и широты кармана покупателя.









Изучив то, что предлагают нам поставщики спиннеров в Гомеле, мы предложим Вам несколько вариантов.

Самый дешевый спиннер по городу за 4.50 коп. можно купить в магазине канцелярских товаров, который находится по ул. Крестьянской, 26 (в 20 метрах от пересечения пр-та Ленина и ул. Крестьянской).





Классические спиннеры различного цвета предлагает сеть магазинов FUN tastik. В Гомеле их объекты находятся в торговых центрах «Секрет» и «Мандарин Плаза». Цена за штуку — 10 рублей, однако сейчас там проходит акция: при покупке второго спиннера, Вы получите на него 50% скидку.





Ну а самый широкий выбор этих аксессуаров можно приобрети в интернет-магазинах. К примеру, ypa.by предлагает не только классические спиннеры, а также люксовые и коллекционные. Цена на них варьируется от 6.99 до 40 белорусских рублей. Заказ Вы можете как получить курьером (стоимость доставки 4 рубля), так и забрать сами в точке выдачи по ул. Карповича, 28 (Центральный рынок, ТЦ «Виктория», 2 этаж, 163 место), предварительно согласовав время с менеджером.

Купить такое изделие можно не только для собственного использования, но и в качестве оригинального подарка для друзей или близких любой возрастной категории. Это небольшое устройство доставит не только радость, но и принесет пользу здоровью.