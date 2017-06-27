В центре Гомеля на улице Кирова появится новая гостиница

На очередном аукционе фонда «Гомельоблимущество» два участника боролись за недвижимость в областном центре.

Одноэтажное административно-хозяйственное здание, расположенное на ул. Кирова, 59а в Гомеле, выглядит скромно. Однако только на вскидку можно привести целый ряд его достоинств: основательные кирпичные стены, наличие всех коммуникаций, выделенный земельный участок с забором, расположение в центре города (при этом огорожен от шумных улиц домами), подъездные пути, близость к вокзалам. Собственник имущества установил доступные правила по использованию выделенного земельного участка: для размещения объектов розничной торговли, оказания бытовых услуг населению (кроме автосервиса) или услуг финансового назначения. Разрешил реконструировать для организации частного детского сада.

Выбор в пользу детсада был бы сегодня актуален, но победитель аукциона уже озвучил конкретные планы по использованию — это будет гостиница. Что же, гостей города и такое решение вряд ли разочарует — хорошо, когда выбор мест для временного проживания достаточно широк. Кстати, имущество новому владельцу досталось за 75,5 тысячи рублей. Сроки ввода объекта в эксплуатацию четко оговорены: не позднее пяти лет с момента заключения договора купли-продажи.