Когда все светофоры зелёные: на проспекте Речицком в Гомеле заработает «зелёная волна»

Некоторое время назад УГАИ УВД Гомельского облисполкома предложили студентам БелГУТа в качестве темы дипломной работы рассмотреть возможность организации «зелёной волны» на проспекте Речицком. За работу взялись сразу несколько студентов, и диплом получился комплексным.
Молодые люди изучили организацию дорожного движения на проспекте, интенсивность транспортных потоков, транспортно-пешеходную нагрузку, работу светофорных объектов. С помощью современного программного обеспечения выполнили компьютерное моделирование проекта. Диплом успешно защитили и передали для практического применения.
На данный момент проект организации «зелёной волны» на проспекте Речицком находится в СМЭП Гомельского облисполкома, где изучают представленные в дипломной работе данные. Запуск «зелёной волны» планируется на конец июля.
«Зеленая волна» в дорожном движении — это согласованное управление светофорными объектами с целью уменьшения количества остановок транспорта. Сегодня в Гомеле она работает на улице Советской, на проспектах Космонавтов и Октября. Если двигаться по этим городским дорогам на автомобиле и не превышать скорость 50 километров в час, то не придётся останавливаться на светофорах, так как показывать они будут только зелёный свет.
Самое обсуждаемое
«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
Белстат: Средняя зарплата в Гомельской области в мае составила 712,1 рубля
Эксперт: «Остановить белорусизацию уже будет сложно»
Власти хотят сдать в коммерческую аренду рыболовные угодья на Соже
В Гомеле в популярном для посещения горожанами месте ожило болото и едва не затянуло человека — фото
Принц Саудовской Аравии пообещал разбить Россию в Сирии за три дня