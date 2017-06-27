Когда все светофоры зелёные: на проспекте Речицком в Гомеле заработает «зелёная волна»

Некоторое время назад УГАИ УВД Гомельского облисполкома предложили студентам БелГУТа в качестве темы дипломной работы рассмотреть возможность организации «зелёной волны» на проспекте Речицком. За работу взялись сразу несколько студентов, и диплом получился комплексным.

Молодые люди изучили организацию дорожного движения на проспекте, интенсивность транспортных потоков, транспортно-пешеходную нагрузку, работу светофорных объектов. С помощью современного программного обеспечения выполнили компьютерное моделирование проекта. Диплом успешно защитили и передали для практического применения.



На данный момент проект организации «зелёной волны» на проспекте Речицком находится в СМЭП Гомельского облисполкома, где изучают представленные в дипломной работе данные. Запуск «зелёной волны» планируется на конец июля.



«Зеленая волна» в дорожном движении — это согласованное управление светофорными объектами с целью уменьшения количества остановок транспорта. Сегодня в Гомеле она работает на улице Советской, на проспектах Космонавтов и Октября. Если двигаться по этим городским дорогам на автомобиле и не превышать скорость 50 километров в час, то не придётся останавливаться на светофорах, так как показывать они будут только зелёный свет.