Стройка 26 06 и 28 06:
Керамин 19 06 - 02 07:

Когда все светофоры зелёные: на проспекте Речицком в Гомеле заработает «зелёная волна»

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 27 июня 2017, 17:51
  • 1013
  • 1




Некоторое время назад УГАИ УВД Гомельского облисполкома предложили студентам БелГУТа в качестве темы дипломной работы рассмотреть возможность организации «зелёной волны» на проспекте Речицком. За работу взялись сразу несколько студентов, и диплом получился комплексным.

Молодые люди изучили организацию дорожного движения на проспекте, интенсивность транспортных потоков, транспортно-пешеходную нагрузку, работу светофорных объектов. С помощью современного программного обеспечения выполнили компьютерное моделирование проекта. Диплом успешно защитили и передали для практического применения.

На данный момент проект организации «зелёной волны» на проспекте Речицком находится в СМЭП Гомельского облисполкома, где изучают представленные в дипломной работе данные. Запуск «зелёной волны» планируется на конец июля.

«Зеленая волна» в дорожном движении — это согласованное управление светофорными объектами с целью уменьшения количества остановок транспорта. Сегодня в Гомеле она работает на улице Советской, на проспектах Космонавтов и Октября. Если двигаться по этим городским дорогам на автомобиле и не превышать скорость 50 километров в час, то не придётся останавливаться на светофорах, так как показывать они будут только зелёный свет.


Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости

Места: Гомель (19563)

Метки: Авто (4210)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 26 06 - 30 06:

Самое читаемое