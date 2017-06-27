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В Гомеле ищут мальчика, чтобы вернуть ему потерянный кошелек

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  • 27 июня 2017, 16:29
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22 июня в магазине «Два Гуся» по адресу ул. 70 лет БССР ребенок потерял кошелек и, не оставив никаких координат, со слезами на глазах убежал.

Сотрудники магазина не закрыли глаза на данный инцидент и занялись поисками пропажи.

Как выяснилось, в тот день неизвестная женщина подняла потерянный кошелек и ушла из магазина, однако данный факт не ускользнул от внимания сотрудников магазина. При следующем визите женщину встретила охрана: кошелек вернули, деньги все на месте.

— Кошелёк нашли, осталось теперь найти мальчика, — рассказала Кристина. — Жалко ребёнка, собирал, наверное, сам и так потерял.

Если вы узнали этого мальчика, просьба передать ему хорошие новости: за кошельком он может обратиться в магазин «Два гуся» и спросить у охраны про свою потерю.


gomel.today

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