В Гомеле ищут мальчика, чтобы вернуть ему потерянный кошелек

22 июня в магазине «Два Гуся» по адресу ул. 70 лет БССР ребенок потерял кошелек и, не оставив никаких координат, со слезами на глазах убежал.

Сотрудники магазина не закрыли глаза на данный инцидент и занялись поисками пропажи.

Как выяснилось, в тот день неизвестная женщина подняла потерянный кошелек и ушла из магазина, однако данный факт не ускользнул от внимания сотрудников магазина. При следующем визите женщину встретила охрана: кошелек вернули, деньги все на месте.

— Кошелёк нашли, осталось теперь найти мальчика, — рассказала Кристина. — Жалко ребёнка, собирал, наверное, сам и так потерял.

Если вы узнали этого мальчика, просьба передать ему хорошие новости: за кошельком он может обратиться в магазин «Два гуся» и спросить у охраны про свою потерю.