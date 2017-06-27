Юрист: Исполкомы ограничивают право на мирные собрания ещё больше, чем сам закон

В начале июня состоялось Городское собрание ГДФ на тему «Уличное искусство в Гомеле: быть или не быть?». На встречу пришло около 50 человек заинтересованных в творчестве, развитии культуры и туризма города. В ходе обсуждения участники решили написать обращение местным властям с предложениями провести фестивали уличного искусства, разъяснительную работу с милицией, а также определить арт-площадки, где желающие могли бы выступить.

По словам организаторов, после мероприятия и репортажа на gomel.today поступило немало писем с просьбой разъяснить тонкости законодательства организации уличных выступлений, почему они трактуются как массовых собрания или хулиганство. ГДФ решил посветить следующее городское собрание теме «Уличные мероприятия и закон: что нужно знать организатору?».

Встреча запланирована на 1 июля, экспертом выступит магистр международного и европейского права, юрист ПЦ «Весна» Анастасия Лойко. Формат встречи, работу чиновников и кампанию по теме мирных собраний обсудила с Анастасией журналистка «Сильных новостей».

Скажите, чем будет интересно собрание с вашим участием?

На мероприятии мы решили отказаться от традиционной лекции, поскольку тут очень многогранная проблема как на законодательном уровне, так и на уровне правоприменения. Мы предлагаем рассмотреть конкретные живые ситуации в рамках ролевой игры, самым смелым — «побывать в шкуре» чиновника, милиции и организатора мероприятий. Мы также ответим на все возникшие вопросы и проведем дискуссию. Думаю, через 2 часа у участников отпадёт необходимость читать законы и книжки, чтобы понять, в чем корень проблемы и что можно делать уже сейчас.

На предыдущей встречи гости сказали, что уличные выступления (музыкантов, актеров) не запрещены законом. А милиция гоняет их из-за неправильной трактовки нормативных документов. Кто здесь прав, кто виноват?

К сожалению, закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» имеет широкие формулировки относительно отдельных терминов. Например, пикета, под него может попасть всё что угодно. О несоответствии международным стандартам закона свидетельствуют Заключение Венецианской Комиссии, соображения Комитета по правам человека ООН и другие документы. То есть любое преследование в рамках этого закона не соответствует духу права и взятым на себя государством международных обязательств. Однако в вопросе уличных артистов также важно решение местных органов власти, как правило, это решающий фактор.

Как получить такое разрешение? И обязательно ли его получать?

Разрешение на уличный концерт тяжело получить из-за непрозрачной процедуры. В Минске в этом году произошёл прорыв, когда через Государственное учреждение «Минскконцерт» (созданное Мингорисполкомом) были определены площадки для выступлений, а также процедура получения доступа к ним. Сегодня музыкантам необходимо оставить заявку в Минконцерте или на порталах пешеходки, выступить на фестивале «Звуки улиц», после чего жюри сможет им выдать разрешение на выступления.

В предыдущем году ПЦ «Весна» начала кампанию за проведение мирных акций? Можно ли говорить о каких-то результатах?

Кампания по теме мирных собраний стала результатом разноплановой работы организации. Региональные коллеги много лет сражаются за изменение решений местных исполкомов, ограничивающие право на мирные собрания ещё больше, чем сам закон. Сегодня же с участием широкого круга экспертов идет подготовка проекта альтернативного закона о мирных собраниях, поскольку действующий существенно ограничивает право. Я со своей стороны специализируюсь на гражданском контроле: разработала тематический видеокурс, готовлю наблюдателей, совместно с которыми осуществляю мониторинг собраний и даю оценку мирности действий участников и пропорциональности действий милиции. Наблюдение мы проводим совместно с Беларусским Хельсинкским Комитетом около 4 лет, поэтому практический опыт помогает с разработкой информационной кампании по продвижению вопроса мирных собраний. В скором времени появиться тематическая Интернет-страница, где будет поднята проблема с различных сторон.

А что говорит закон и как его ограничивают чиновники?

Например, согласно закону, местные органы власти могут ввести список мест, где запрещено проводить массовые мероприятия. Вместо этого во многих городах разрешают только отдельные места, в которых выступления, высказывание мнений не будет заметно для общественности. Например, такими площадками в Гомеле ещё недавно были стадион и лесополоса. В отдельных городах складывается порочная практика, где для разрешения о проведении мероприятия нужен договор с милицией, а милиция не заключает договор без решения исполкома. Однако этот порочный круг недавно смогли разорвать в Могилёве. Заключать договор с милицией теперь не нужно.

Анастасия Лойко выступит в Гомеле 1 июля. В рамках проекта «Городские собрания ГДФ» эксперт проведет игру и ответит на вопросы гомельчан по теме организации уличных мероприятий. ГДФ приглашает заинтересованных в эту субботу, в 18:00 в БЦ «Пушкин Плаза», 3 этаж, 3-6. Вход свободный. Желательна предварительная регистрация.